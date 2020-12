POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 23.12.2020

Polizeiinspektion Goslar

3 Unfälle mit Wildschweinen auf der B 82 innerhalb von 3 Tagen

Am Mi., 23.12.2020, 07.30 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Lamspringe die B 82, Langelsheim i.R. Seesen. Zwischen den AS Bredelem und Lutter lief eine Rotte Wildschweine über die Fahrbahn. Ein Tier wurde vom Pkw erfasst und durch den Anstoß getötet. Am Pkw Renault entstand Sachschaden in Höhe von ca 1000 Euro, er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bereits am Mo.,21.12.2020,03.30 Uhr, kam es in diesem Bereich zu zwei weiteren Zusammenstößen zwischen Pkw und Wildschweinen. Auch hierbei wurden die Tiere getötet und es kam zu 1500 Euro Sachschaden.

Sachbeschädigung an Bushaltestelle in Astfeld

In der Zeit v. 22.12. bis zum 23.12.2020, 09.00 Uhr, wurde ein Fallrohr am Buswartehäuschen in der Ortsmitte Astfelds, auf der Goslarschen Straße, beschädigt. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 05326-978780.

Otto Brodthage Polizeihauptkommissar

