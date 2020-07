Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motocross Unfall

Mechernich Obergartzem (ots)

Am Samstag den 18.07.2020 verunfallte gegen 10:35 Uhr auf der Rennstrecke eine Motocross Maschine mit Beiwagen. Ermittlungen zufolge überschlug sich die Maschine hinter einem Erdwall mehrfach. Dabei wurden die beiden 38 und 40 jährigen Fahrer / Beifahrer schwer verletzt. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Ein technischer Defekt an der Maschine kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

