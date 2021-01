Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Abkommen von der Fahrbahn überschlagen

Winnweiler (Donnersbergkreis)Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am späten Samstagnachmittag verlor ein 26-jähriger Autofahrer aus dem Odenwald auf der Kreisstraße 39, zwischen Langmeil und Sippersfeld, wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem angrenzenden Feld auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrer konnte sich mit einer leichten Verletzung selbst aus dem Fahrzeug befreien. Dieses wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. |pirok

