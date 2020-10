Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 10.10.2020

Delmenhorst (ots)

Diebstahl einer Geldbörse Nordenham, 09.10.2020, 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr 26954 Nordenham, Deichgräfenstraße 15

Am 09.10.2020, in dem Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 09:30 Uhr, ist es vermutlich in einer Bäckereifiliale in der Deichgräfenstraße in Nordenham zu einem Diebstahl einer Geldbörse aus der Hosentasche des Geschädigten gekommen. Die Geldbörse wurde nach jetzigen Erkenntnissen aus einer aufgesetzten Tasche an der Arbeitshose des Geschädigten entwendet. Der Diebstahl wurde es nach Verlassen der Lokalität bemerkt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Da die Bäckereifiliale zu dem Zeitpunkt des Diebstahls stark frequentiert war, besteht die Möglichkeit, dass Zeugen tatrelevante Beobachtungen gemacht haben. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Tel.: 04731/9981-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

PK Nordenham



Tel.: 04731/9981-115

