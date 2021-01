Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfall aufgrund Alkoholeinwirkung

Wittlich (ots)

Am Sonntag, 17.01.2021, gegen 00.50 Uhr, wollte ein 57-jähriger Fahrer mit seinem zuvor geparkten Pkw rückwärts aus einer Hofeinfahrt ausparken und auf die Straße "Bölinger Flur" auffahren. Hierbei touchierte er einen geparkten Pkw und fuhr anschließend rückwärts auf eine Vorgartenumrandung, so dass er mit seinem Fahrzeug nicht mehr von der Stelle kam. Beim Fahrzeugführer wurde deutliche Alkoholeinwirkung festgestellt. Ein Alkoholtest ergab mehr als 2 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Der Fahrzeugführer hätte eigentlich seinen Heimweg in wenigen Gehminuten abgeschlossen, jetzt erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren und der mögliche Entzug seiner Fahrerlaubnis.

