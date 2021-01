Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle

Kelberg (ots)

Am 15.01.2021 gegen 09:30 Uhr befuhr ein 60-jähriger Unfallverursacher aus dem Bereich der VG Gerolstein mit seinem Fahrzeug, einem Personenkraftwagen das Gelände einer Tankstelle an der Bundesstraße 257 in Kelberg.

Beim Rangieren stieß er gegen das parkende Fahrzeug eines geschädigten Unfallbeteiligten aus dem Bereich der VG Kelberg.

Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Aufgrund vorhandener Videoaufzeichnungen konnte der Verursacher ermittelt werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



