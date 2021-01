Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Bitburg (ots)

Am frühen Freitagabend wurde der Polizei Bitburg der Brand eines Mehrfamilienhauses in der Matthias-Grünewaldstraße in Bitburg gemeldet. Der gesamte Dachstuhl des Hauses stand in Flammen, alle Bewohner des Anwesens konnten sich ins Freie retten. Zur Brandursache ist bislang noch nichts bekannt, die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Im Einsatz waren neben der Bitburger Polizei auch die Feuerwehr Bitburg, DRK und THW, sowie Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

