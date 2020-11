POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall - 28-Jähriger leicht verletzt

Polizeipräsidium Mannheim

Weil ein 59-jähriger Renault-Fahrer am Mittwoch um 18:30 Uhr an der Kreuzung Platanenstraße/Trautenfeldstraße den Vorrang eines anderen Verkehrsteilnehmers missachtete, kam es zum Unfall mit einem 28-jährigen Fiat-Fahrer. Der 59-Jährige wollte von der Platanenstraße nach links in die Trautenfeldstraße einbiegen, wobei er den entgegenkommenden Fiat übersah und mit diesem im Kreuzungsbereich kollidierte. Durch den Zusammenstoß erlitt der 28-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Fiat wurde abgeschleppt.

