Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/BAB 656: Fahrradfahrer betrunken und unter Drogeneinfluss auf der Autobahn unterwegs

Edingen-Neckarhausen/BAB 656Edingen-Neckarhausen/BAB 656 (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen meldete ein Verkehrsteilnehmer, der auf der BAB 656 in Fahrtrichtung Mannheim fuhr, einen Radfahrer auf der Autobahn. Die Beamten der Autobahnpolizei Mannheim konnten den Mann kurz darauf mit seinem Fahrrad auf dem linken Fahrstreifen feststellen. Dieser fuhr in Schlangenlinien und ohne Beleuchtung in entgegengesetzter Richtung über die Autobahn. Bei der anschließenden Kontrolle auf dem Standstreifen konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden, während der Beschuldigte schwankte und orientierungslos wirkte. Zur Durchführung eines Atemalkoholtests war er nicht mehr in der Lage. Des Weiteren konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden, die sich durch einen Drogenvortest, welcher positiv auf THC reagierte, bestätigten. Zur Blutentnahme wurde der Mann auf die Polizeidienststelle gebracht.

Ob die riskante Fahrt des Mannes neben der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogen- und Alkoholeinfluss noch weitere strafrechtliche Konsequenzen haben wird, ermitteln nun die Beamten der Autobahnpolizei Mannheim.

