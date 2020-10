Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Im Schuhgeschäft bestohlen

Hemer (ots)

Eine 56-jährige Hemeranerin wurde am Mittwoch in einem Schuhgeschäft bestohlen. Zwischen 12.45 und 13.15 Uhr hatte sie kurz ihren Rucksack neben sich abgestellt, um Ware zu begutachten. In dieser Zeit muss ein Unbekannter in die Tasche gegriffen und die Geldbörse herausgezogen haben.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell