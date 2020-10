Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fenster hält Einbruch stand

Letmathe (ots)

Einbrecher versuchten sich in der Nacht auf Mittwoch an einem Autohaus an der Hagener Straße. Das Fenster zum Büroteil des Gebäudes wurde massiv beschädigt, konnte von den Tätern jedoch nicht geöffnet werden. Es blieb beim Versuch. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Letmathe entgegen.

