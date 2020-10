Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit am Bahnhof

Taschendiebinnen bestehlen Seniorin

Falsche Polizeibeamte am Telefon

Iserlohn (ots)

Vor dem Bahnhofsgebäude kam es gestern Nachmittag, gegen 17 Uhr, zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Ein 16-jähriger Iserlohner soll darauf einer Iserlohnerin (19) so stark an den Haaren gezogen haben, dass sie zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Ein unbekannter Begleiter des Tatverdächtigen soll außerdem das Opfer und eine weitere junge Frau (17) bespuckt haben. Die Gruppe ging Richtung Stadt davon und konnte nicht mehr angetroffen werden. Hintergrund sollen länger schwelende Streitigkeiten sein. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Zwei bisher unbekannte Täterinnen haben gestern Nachmittag einer 83-jährigen Mendenerin die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Die Tat ereignete sich in einem Kaffee-Shop auf der Wermingser Straße. Darin rempelten sie gegen 15.30 Uhr zwei Frauen an und bedrängten sie. Kurz drauf stellte sie den Diebstahl fest. Die Frauen waren dunkel gekleidet, zwischen 20 und 25 Jahren alt, hatten dunkle Haare und waren etwa 155-160 cm groß. Die Polizei sucht Zeugen.

Auch gestern meldeten sich wieder gut ein Dutzend falsche Polizisten bei Seniorinnen und Senioren in Iserlohn. Bislang ist der Polizei kein Fall bekannt geworden, in dem jemand auf die Masche herein gefallen ist.

Hinweise nimmt die Wache Iserlohn entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell