POL-KN: (Tuttlingen) Versuchter Betrug durch falsche Polizeibeamte 06.02.2020

An die Falsche geriet am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr der unbekannte Anrufer, der sich gegenüber einer 79-jährigen Rentnerin mit Wohnsitz in einem Wohngebiet in der Nordstadt als Polizei- oder Kriminalbeamter ausgab, um die Geschädigte vermutlich in Betrugsabsicht darüber zu täuschen, dass mehrere rumänische Einbrecher festgenommen worden seien, die Namen und Adresse der Rentnerin auf einem Zettel notiert hätten.

Die über diese Betrugsmasche aufgeklärte Rentnerin erklärte dem angeblichen Polizeibeamten kühl, dass sie von ihm nicht an der Nase herumführen lasse und die örtliche Polizei über den Betrugsversuch in Kenntnis setzen werde. Die 79-Jährige beendete anschließend das unerwünschte Telefonat und informierte das Polizeirevier Tuttlingen, wo ein Ermittlungsverfahren wegen des Versuchs eines gewerbsmäßigen Betrugs eingeleitet wurde. Weitere Anrufe von Tatverdächtigen gingen bei der Geschädigten nicht ein.

Oftmals dient ein erster Anruf nur der Kontaktaufnahme und zur Feststellung, ob sich die Angerufenen als Opfer einer Betrugshandlung eignen.

Es ist davon auszugehen, dass die Täter ihre Opfer anhand der Telefonbucheinträge in öffentlichen Verzeichnissen aussuchen. Die am Donnerstag angerufene Geschädigte ist im Telefonbuch mit dem Anfangsbuchstaben ihres Vornamens und der vollständiger Adresse verzeichnet und somit für die Täter im Internet als vermeintliches Opfer recherchierbar. In den letzten Wochen schien der mit dem Anfangsbuchstaben abgekürzte Vornamen eines Geschädigten für die Täter oftmals ein Auswahlkriterium zu sein.

Im Rahmen der Präventionsarbeit der Polizei werden Informationen zum Schutz vor dieser Betrugsmasche durch die Polizeiliche Kriminalprävention des Bundes und der Länder im Internet bereitgestellt und sind dort unter dem Link https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ abrufbar.

Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Konstanz ist am Standort Tuttlingen unter der Rufnummer 07461 941-153 zu erreichen.

Gerne weisen wir in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) im Rahmen der Sendereihe "Vorsicht Falle" über solche Fälle berichtet. Die einzelnen Folgen der durch Rudi Cerne moderierten Präventionssendung laufen jeweils samstags um 15.15 Uhr im ZDF. Die bereits am 05.10.2019 ausgestrahlte Sendung, die sich unter anderem dem Themenbereich "Falsche Polizeibeamte" widmete, ist in der Mediathek des ZDF bis zum 17.04.2020 verfügbar. Link: https://www.zdf.de/gesellschaft/vorsicht-falle/vorsicht-falle-124.html

