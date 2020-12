Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Vereinsheim

LetmatheLetmathe (ots)

Zwischen Montag- und Mittwochnachmittag sind unbekannte zunächst in einen Geräteschuppen eines Vereins an der Hohenlimburger Straße eingebrochen. Mit Hilfe des dort liegenden Werkzeug verschafften sie sich Zugang in das eigentliche Vereinsheim. Aus diesem entwendeten sie u.a. Geld und alkoholische Getränke.

