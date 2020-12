Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Angriff auf Vollstreckungskräfte/ Ladeneinbrüche/ Uhrendieb

Ein 15-jähriger Raucher hat die Anweisungen des Ordnungsamtes am Mittwoch nicht ernst genommen. Jetzt hat er Anzeigen wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungskräfte und falscher Namensangabe (§111 Ordnungswidrigkeitengesetz) am Hals. Kurz vor 13 Uhr sprachen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes den rauchenden Jugendlichen auf einer Treppe zum Fritz-Kühn-Platz an. Im Laufe des Streits um den Umgang mit der Zigarette entschlossen sich die städtischen Mitarbeiter, eine Anzeige zu schreiben und verlangten deshalb einen Ausweis. Das nahm der Jugendliche allerdings nicht ernst und beschimpfte die Ordnungskräfte stattdessen mit "fickt euch, verpisst euch" und wollte gehen. Als ihn der städtische Mitarbeiter festhielt, holte er zum Faustschlag aus. Den konnten die Mitarbeiter abwehren und fixierten den Jugendlichen mit Handfesseln. Auch für die dazu kommenden Polizeibeamten hatte der junge Mann eine Reihe beleidigender Vokabeln bereit ("Hurensöhne", "Verpiss dich, scheiß Bulle"). Die Polizei nahm den jungen Raucher mit. Die Erziehungsberechtigte konnte ihn auf der Polizeiwache abholen.

In der Nacht zum Mittwoch wurde an der Baarstraße in zwei Geschäfte eingebrochen. Durch Einschlagen einer Scheibe bzw. Aufbrechen einer Tür gelangten sie in einen Computer- bzw. Bodenbeläge-Laden.

Ein dreister Ladendieb schnappte sich am Mittwoch in einem Discounter Im Wiesengrund kurz nach einem Gespräch mit einer Mitarbeiterin drei Smartwatches und lief an der Kasse vorbei nach draußen - natürlich ohne zu zahlen. Draußen stieg er als Beifahrer in einen grauen Opel Corsa. Der Unbekannte ist zwischen 25 und 30 Jahre alt, ca. 1,85 Meter groß, trug beige Jacke und Jeanshose sowie eine Kappe mit dem Schirm nach hinten und eine graue Tasche mit einem Stern. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei nach dem grauen Corsa verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.

