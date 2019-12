Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Neustadt - Montag, 23.12.2019, 08.30 Uhr bis Montag, 23.12.2019, 09.30 Uh

Northeim (hor) Am Montag, den 23.12.2019, in der Zeit von 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr, kam es in der Straße Neustadt in Northeim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Unfallverursacher einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw eines 72-jährigen Northeimers beschädigte. Anschließend setzte er seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

An dem geparkten Pkw entstand dabei ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat beitragen können, werden von der Polizei Northeim (05551/7005-0)entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell