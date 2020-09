Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrerlaubnis Fehlanzeige

Bocholt (ots)

Seine Mofaprüfbescheinigung reichte nicht aus: Eine Strafanzeige eingehandelt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis hat sich in der Nacht zum Samstag der Fahrer eines Motorrollers in Bocholt. Polizeibeamte hatten den 27-Jährigen auf der Ebertstraße kontrolliert - sie hatten zuvor beobachtet, wie der Bocholter an einer Ampel von seinem Roller gestiegen war und einen 17-jährigen Radfahrer ins Gesicht geschlagen hatte. Zwischen dem Mann und dem Jugendlichen hatte sich zuvor im Fahren ein Streit entwickelt. Das Fahrzeug des Bocholters brachte es auf deutlich mehr als 25 km/h. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige sowohl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis als auch wegen Körperverletzung und untersagten die Weiterfahrt.

