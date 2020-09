Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - In Kurve zusammengestoßen

Südlohn (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von circa 41.000 Euro bilden die Bilanz eines Frontalzusammenstoßes zweier Fahrzeuge. Dazu war es am Freitag in Südlohn-Oeding gekommen: Ein 42-jähriger Borkener befuhr gegen 15.45 Uhr die Industriestraße in Richtung Daimlerstraße und schnitt dort eine S-Kurve. Dabei stieß sein Wagen mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 38-jährigen aus Aalten (NL) zusammen. Dieser kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

