POL-KN: (VS-Schwenningen) Einbruch in Vereinsheim (27.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Mittwoch und Samstag versucht, in ein Vereinsheim bei einem Sportplatz in der Straße "Hilben" einzubrechen. Unbekannte Täter versuchten, eine Eingangstüre eines Vereinsheims aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Auch zwei hinter dem Gebäude stehende Verkaufswagen suchten die Täter heim. An einem Wagen gelang es ihnen, die Türe aufzuwuchten und in das Innere zu gelangen, wo sie jedoch nichts entwendeten. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

