Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Radfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen erlitten am Montagvormittag zwei sich entgegenkommende Radfahrer, als sie in einer Karlsruher Unterführung zusammenstießen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr ein 65-jähriger Radfahrer kurz vor 09:30 Uhr vom Albtalbahnhof kommend die Unterführung Beiertheimer Allee/Ebertstraße rechtsseitig in nördliche Richtung. Die 56-jährige Fahrerin eines Pedelecs befuhr zu diesem Zeitpunkt die Unterführung in südlicher Richtung. Kurz vor Ende der Unterführung fuhr die Zweiradfahrerin links an einer Fußgängerin vorbei. Hierdurch geriet sie aber in die Fahrlinie des 65-Jährigen und es kam zum frontalen Zusammenstoß zwischen den beiden Radfahrern.

Durch die Kollision und den anschließenden Sturz erlitten beide Beteiligte schwere Kopfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzten zunächst vor Ort und brachten sie anschließende zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

An den Fahrrädern entstand Sachschaden in Höhe von wenigen hundert Euro.

