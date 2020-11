Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Bezug zur Meldung: Mehrere Balkone auf Hausrückseite in Brand geraten - mutmaßliche Brandursache wohl technischer Defekt

Karlsruhe-OberreutKarlsruhe-Oberreut (ots)

Nach dem Brand am späten Montagabend an einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Weick-Straße gehen Brandermittler der Kriminalpolizei von einem technischem Defekt an einer Außensteckdose der im Erdgeschoss gelegenen Wohnung aus, die wohl ursächlich für das Feuer war. Soweit die ersten Untersuchungen des Brandortes mit Unterstützung von Kriminaltechnikern. Hinweise auf eine fahrlässige oder gar vorsätzliche Brandlegung haben sich nicht ergeben.

