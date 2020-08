Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Schwer verletzt wurde ein 24-jähriger Kradfahrer bei einem Alleinunfall am Sonntag, 30. August, an der Einmmündung Trianelstraße / K'Park-Straße. Gegen 16.40 Uhr befuhr er die Trianelstraße in Richtung Norden. An der Einmündung Trianelstraße / K'Park-Straße wollte er nach rechts in die K'Park-Straße einbiegen. Während des Abbiegevorgangs stürzte der 24-jährige KTM-Fahrer. Er wurde mittels Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht, indem er stationär verblieb. (mw)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell