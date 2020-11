Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Einbruch in Garage

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Montag drangen in Östringen, Unbekannte in eine Garage in der Bergstraße ein und entwendeten diverse Elektronik-Artikel.

Zwischen 20:00 Uhr und 17:00 Uhr hebelten die Einbrecher das Fenster zur Garage mit einem unbekannten Gegenstand auf und gelangen so in das Innere. Dort nahmen sie eine Kettensäge der Marke Stiehl, sowie zwei Ladegeräte für E-Bikes an sich. Der entstandene Schaden beträgt schätzungsweise 1000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, welche an der oben genannten Örtlichkeit etwas Verdächtiges gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 07253 80260 beim Polizeirevier Bad Schönborn zu melden.

