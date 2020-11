Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Pfinztal- Feuerwehreinsatz nach technischem Defekt an Hallenlampe

Pfinztal-BerghausenPfinztal-Berghausen (ots)

Die freiwillige Feuerwehr aus Pfinztal musste am Montag gegen 09.40 Uhr nach einer Brandmeldung in einer Reithalle in die Berghausener Steigstraße ausrücken. Wie sich vor Ort herausstellte, war eine größere Deckenleuchte aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Das Feuer war dann auch rasch gelöscht und es entstand darüber hinaus wohl kein weiterer Schaden.

Ralf Minet, Pressestelle

