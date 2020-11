Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Grundlos ins Gesicht geschlagen

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr wurde ein 20-jähriger Ludwigshafener in der Bismarckstraße grundlos und ohne Vorwarnung von einem unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen. Der 20-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 170 cm - 180 cm groß, bekleidet mit einer blauen Jeansjacke und einer schwarzen Wollmütze. Der Angreifer sei in Richtung Rathauscenter weggegangen.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

