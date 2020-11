Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck und Bargeld

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Zwei angebliche Polizeibeamten erbeuteten am Montag (09.11.2020) Schmuck und Bargeld aus einer Wohnung einer 84-Jährigen in Ludwigshafen Oggersheim. Gegen 10.45 Uhr sprachen zwei Männer die Seniorin im Eingangsbereich der Wohnung an und gaben sich als Polizeibeamten aus. Die 84-Jährige ließ die Männer in ihre Wohnung. Während ein Täter die Frau in ein Gespräch verwickelte, durchwühlte dessen Komplize die Wohnung. Als die beiden Täter die Wohnung wieder verlassen hatten, bemerkte die 84-Jährige das Chaos in ihrer Wohnung und das Fehlen von Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell