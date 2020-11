Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Junge mit Messer verletzt

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren wurden am Montag (09.11.2020) von einer vierköpfigen Gruppe angegriffen. Die beiden Jugendliche waren gegen 15.40 Uhr im Bereich der Mühlaustraße unterwegs, als sie auf die Gruppe stießen. Eine Person aus der Gruppe sprach die beiden an und zückte ein Messer. Es entstand eine Auseinandersetzung zwischen dem Angreifer und dem 13-Jährigen. Hierbei wurde der Junge durch das Messer leicht verletzt. Die vierköpfige Gruppe machte sich anschließend aus dem Staub. Der Angreifer war zwischen circa 14 und 15 Jahre alt und circa 1,60m groß. Der Rest der Gruppe war zwischen 15 und 19 Jahre alt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell