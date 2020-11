Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebstahl im Hemshof

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

Am 10.11.2020 gegen 16:50 Uhr, klingelte ein bislang Unbekannter in der Fabrikstraße bei einer 78-Jährigen und behauptete, seine Oma sei gerade verstorben und er benötige dringend einen Zettel und einen Kulli. Weil sie dem jungen Mann helfen wollte, gewährte ihm die Seniorin Zutritt zu ihrer Wohnung. In einem unbeobachteten Augenblick gelang es dem Unbekannten, die Handtasche sowie Schmuck der 78-Jährigen zu erbeuten.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Etwa 30 Jahre alt, 1,80 m groß, kräftige Statur. Er habe eine graue Jacke getragen.

Wer hat zum Tatzeitpunkt einen flüchtenden Mann mit Handtasche gesehen? Wer kann Hinweise auf den Täter geben oder hat etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

