Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Nachmeldung zum tödlichen Verkehrsunfall in Greifswald am 05.10.2020

Greifswald (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 05. Oktober 2020 gegen 00.25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Stralsunder Landstraße in Greifswald (Pressemitteilungen vom 05.10.2020, 04:20 Uhr und 17:23 Uhr), bei dem eine 26-jährige rumänische Staatsbürgerin tödlich verunglückte. Mittlerweile wurden erste Befragungen durchgeführt, die zur Aufklärung des genauen Unfallherganges beitragen sollen. Dabei wurde bekannt, dass kurz vor der Unfallaufnahme bis zum Eintreffen der Polizei zwei weitere Fahrzeuge am Unfallort gewesen sein sollen. Die Kriminalpolizei sucht nun die Insassen dieser beiden Fahrzeuge. Sie könnten wichtige Zeugen im Rahmen der Ermittlungen sein. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich zum einen um einen weißen Kombi (vermutlich VW Passat) und zum anderen um ein Taxi (vermutlich Mercedes Vito) mit Stralsunder Kennzeichen handeln. Der Taxifahrer hatte sogar kurze Rücksprache mit einem Polizeibeamten gehalten, sich im Anschluss jedoch vom Unfallort entfernt, ohne dabei seine Personalien zu hinterlassen.

Es wird gebeten, dass sich die Zeugen bei der Kriminalpolizei in Greifswald unter 03834 540 141 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell