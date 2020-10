Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Nachmeldung zur Pressemitteilung vom 24.07.2020, 13:04 Uhr: Überfall in Anklamer Spielothek

Anklam (ots)

Wie bereits berichtet, ist es in den frühen Morgenstunden des 24. Julis 2020 gegen 02.30 Uhr zu einem Überfall in einer Anklamer Spielothek im Kleinbahnweg gekommen. Dabei ist ein 19-jähriger deutscher Mitarbeiter mit einer Waffe bedroht, zur Herausgabe von Bargeld genötigt und anschließend gefesselt worden. Der Mann wurde leicht verletzt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei wegen räuberischer Erpressung mit Freiheitsberaubung laufen noch immer - Spuren wurden gesichert und Zeugen befragt. Im Zuge der Befragungen wurde bekannt, dass zwei Stammgäste auffällige Beobachtungen gemacht haben sollen. Hierbei soll es sich um eine ältere Frau und ihre Tochter handeln. Seit dem Überfall konnten die beiden Frauen in der Spielothek nicht mehr angetroffen werden.

Die Kriminalpolizei in Anklam bittet daher darum, dass sich die beiden Zeuginnen unter der Telefonnummer 03971-251 1224 melden. Auch, wenn es weitere Hinweise aus der Bevölkerung zum Überfall in der Anklamer Spielothek am 24. Juli 2020 geben sollte, nimmt die Polizei diese unter der genannten Nummer, aber auch über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

