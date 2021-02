Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz/Landkreis Konstanz) Körperverletzung (27.02.2021)

Konstanz (ots)

Am Samstag gegen 17:00 Uhr kam es an der Sportanlage der Gebhardschule in der Gustav-Schwab-Straße in Konstanz zu einer Schlägerei an der etwa 10 Personen beteiligt waren. Aus bisher ungeklärter Ursache gerieten zwei Personengruppen in Streit und schlugen in der Folge aufeinander ein. Hierbei soll auch ein Messer sowie ein Longboard zum Einsatz gekommen sein. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurden 2 Personen leicht verletzt und mussten ambulant behandelt werden. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an und konnte die Situation beruhigen. Der genaue Ablauf der Tat sowie die Hintergründe sind Gegenstand weiterer Ermittlungen der Polizei.

