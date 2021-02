Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil/Landkreis RW) Autokorso gegen Corona-Maßnahmen (27.02.2021)

Konstanz (ots)

Am Samstag in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr fand in Rottweil eine Versammlung mit Aufzug in Form eines Autokorsos gegen die Corona-Maßnahmen und "Für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit" statt. Es nahmen etwa 140 Fahrzeuge und 220 Personen an der Demonstration teil. Die Aufzugsstrecke durch die Innenstadt von Rottweil wurde durch die Teilnehmer zwei Mal durchfahren. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Neben mehreren Streifen des Polizeireviers Rottweil waren auch der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Rottweil sowie Vertreter der Versammlungsbehörde im Einsatz.

