Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfallflucht (27.02.2021)

Konstanz (ots)

Am Samstag in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr wurde ein in der Villinger Straße in Schwenningen geparkter Renault Modus durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Hierdurch entstand am vorderen rechten Kotflügel ein Schaden in Höhe von etwa 1´500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwenningen unter Tel. 07720/8500-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell