Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebstahl aus BMW

Hamm-Uentrop (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntag, 9. August, gegen 0.20 Uhr Geld und Zigaretten aus einem BMW gestohlen. Dieser war kurz an der Ostenallee abgestellt. Das Fenster der Beifahrerseite war noch geöffnet. Als Zeugen auf den Tatverdächtigen aufmerksam wurden, lief dieser in einen angrenzenden Wald. Er ist zwischen 25 und 35 Jahre alt, zwischen 165 und 175 Zentimetern groß sowie schlank. Seine Hautfarbe ist dunkel und er trug ein blaues T-Shirt und eine dunkle Hose. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell