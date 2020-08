Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kennzeichen nach Unwetter gefunden

Hamm-Heessen (ots)

Zahlreiche Kennzeichen haben sich aufgrund des "Hochwassers" am späten Sonntagnachmittag (9. August)vom Fahrzeug gelöst. Wenn Sie Ihr Kennzeichen vermissen, rufen Sie die Polizei Hamm unter 02381 916-0 an. (be)

