Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfall verursacht und geflüchtet

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Ermelinghofstraße entstand am Samstagnachmittag (8. August), gegen 15 Uhr, Sachschaden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte dort einen, nahe der Kreuzung Ermelinghofstraße / Römerstraßen geparkten, Golf. Dieser entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden im linken Bereich der hinteren Stoßstange des grauen Volkswagens zu kümmern. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei den Fahrer eines silbernen Golf GTI, welcher sich nach Zeugenaussagen zur Unfallzeit mit hoher Geschwindigkeit über die Ermelinghofstraße in Fahrtrichtung Westen entfernt hatte. Hinweise auf den möglichen Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 und elektronisch unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (es)

