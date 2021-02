Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Singen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person ist es am heutigen Freitag gegen 12.30 Uhr im Bereich der Erzbergerstraße gekommen. Die Fahrerin eines Kleintransporters wollte von der Hegaustraße nach links in die Erzbergerstraße abbiegen. Hierbei erfasste sie mit ihrem Fahrzeug eine Fußgängerin, die sich zu der Zeit auf der Straße befand. Die Fußgängerin wurde leichtverletzt und zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt und muss nun von der Polizei ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell