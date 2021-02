Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auf dem E-Scooter ohne Versicherung unterwegs (26.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Weil sie kein Versicherungskennzeichen an ihrem Zweirad hat, ist am Freitag gegen 10 Uhr eine Rollerfahrerin in der Berliner Straße der Polizei aufgefallen. Eine Polizeistreife kontrollierte eine 26-Jährige, die mit einem E-Roller unterwegs war. Hier stellte sich heraus, dass die Frau das Zweirad nicht vorschriftsgemäß versichert hatte. Sie durfte mit ihrem E-Scooter nicht mehr weiterfahren und gelangt wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell