Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunken zum Einkaufen gefahren (26.02.2021)

Donaueschingen (ots)

Einen offensichtlich betrunkenen Autofahrer bei der Polizei angezeigt hat eine Passantin am Freitag gegen 10 Uhr in der Güterstraße. Einer Frau fiel auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes ein älterer Mann auf, der sichtlich betrunken in ein Auto stieg und damit wegfuhr. Die Polizei konnte aufgrund der Zeugenaussage kurz darauf einen 66-Jährigen Dacia Fahrer ermitteln und ihn einem Alkoholtest unterziehen. Dieser ergab einen Wert von über 1 Promille, weshalb ein Arzt dem Betrunkenen eine Blutprobe entnahm. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Fahrens unter Alkohol rechnen.

