Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Landkreis Tuttlingen) Ergänzungsmeldung zum schweren Verkehrsunfall mit Kindern - Polizei sucht weitere Unfallzeugen

Spaichingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Zu dem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Schuraer Straße in Spaichingen, bei welchem zwei kleine Mädchen im Alter von neun und elf Jahren im Bereich einer ampelgeregelten Fußgängerfurt von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden sind (wir berichteten bereits: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4848721), sucht die Polizei noch weitere Unfallzeugen. Insbesondere ein Ersthelfer, der sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die verletzten Kinder gekümmert hat, wird gebeten, sich zu melden.

Nach den ersten Ermittlungen dürfte die Autofahrerin bei der Fahrt auf der Schuraer Straße in Richtung der Fußgängerfurt - von der tiefstehenden Sonne geblendet - das für sie geltende "Rotlicht" der Ampelanlage und so auch die auf der Fußgängerfurt querenden Kinder übersehen haben. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen auch mit einem hinzugezogenen Unfallgutachter dauern an. Beide Kinder befinden sich nach wie vor im kritischen Zustand und werden intensivmedizinisch versorgt.

Zu dem Verkehrsunfall sucht nun die Verkehrspolizei noch weitere Unfallzeugen. Insbesondere ein Ersthelfer, der sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die verletzten Kinder gekümmert hat, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizei mit Sitz in Zimmern ob Rottweil, Tel.: 0741 34879-0, zu melden.

