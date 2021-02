Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkrs. Tuttlingen) Schwerer Verkehrsunfall mit Kindern (25.02.2021)

Spaichingen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache übersah am 25.02.2021 gegen 17.25 Uhr eine 63-jährige PKW-Führerin an der Kreuzung Im Grund / Schuraer Str. in Spaichingen zwei Kinder im Alter von 9 und 11 Jahren und erfasste diese frontal. Die Kinder wurden durch die Wucht des Aufpralls ca. 20 Meter vom Fahrzeug abgewiesen und blieben schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Neben zwei Notärzten und 2 Rettungswagen wurden 2 Rettungshubschrauber an die Unfallörtlichkeit beordert, welche die schwer verletzten Kinder in zwei umliegende Kliniken verbrachte.

Mit der genauen Erforschung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger beauftragt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell