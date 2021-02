Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter wirft Glasscheibe an einem Haus in der Stifterstraße ein (24.02.2021)

Konstanz (ots)

Am späten Mittwochabend hat ein Unbekannter eine Glasscheibe neben einer Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Stifterstraße mit einem Stein eingeworfen. Eine Anwohnerin hörte gegen 20:30 Uhr einen Knall. Der Schaden selbst wurde aber erst am Donnerstagmorgen entdeckt. Personen, die etwas Verdächtiges feststellen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Konstanz-Wollmatingen, Tel. 07531 94299-0, zu melden.

