Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall in Rodenkirchen leicht verletzt

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Ein 40-jähriger Rollerfahrer wurde am Donnerstag, 29. Oktober 2020, bei einem Verkehrsunfall auf der Langen Straße in Stadland leicht verletzt.

Gegen 19:20 Uhr befuhr er die Lange Straße in Richtung Friesenstraße. Da durch den Regen seine Sicht beeinträchtigt war, kollidierte er mit dem am Straßenrand geparkten Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde der 40-Jährige leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe der entstandenen Sachschäden ist derzeit nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell