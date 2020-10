Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Filmdreh oder Streitigkeiten in Groß Ippener? +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Sonntag, 25. Oktober 2020, beobachteten Passanten gegen 16:00 Uhr einen Streit und eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Bahnhofstraße in Groß Ippener. Die Situation habe jedoch den Anschein erweckt, als könnte es sich um einen Filmdreh handeln und nicht um einen ernsthaften Streit.

Die Passanten teilten das Geschehen jedoch erst im Nachhinein der Polizei mit, sodass die Beamten keine Personen in der näheren Umgebung antrafen.

Aus diesem Grund sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 entgegen.

