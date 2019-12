Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haid: Unfallflucht mit hohem vierstelligem Schaden- Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Morgen des 13.12.2019, zwischen 09:00 Uhr und 09:45 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß geparkter PKW, Mercedes-Benz C63 AMG, durch einen unbekannten Fahrer beschädigt. Dieser entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, vor dem Haupteingang des Baumarktes in der Munzinger Straße, nachdem er einen Sachschaden von mehreren tausend Euro, am Heckkotflügel der Limousine, verursachte.

Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann etwas zu dem unbekannten Fahrzeugführer berichten? Hinweis-Telefon: 0761 882-3100 Oder unter FREIBURG.VD@polizei.bwl.de

