Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Mülltonnen umgeworfen - Auto beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 12.12.19, gegen 23.15 Uhr, meldete ein Zeuge mehrere Personen, die in Kandern Mülltonnen umgeworfen hatten. In einem weiteren Hinweis wurde dann gemeldet, dass die drei oder vier Personen mit einem Auto in Richtung Riedlingen weggefahren waren. Während der Fahndung nach dem Auto wurde auf dem Parkplatz "An der Schwemme" ein beschädigter VW entdeckt. An diesem war die Scheibe an der Fahrertür zertrümmert worden. Das Auto mit den drei oder vier Personen hingegen konnte nicht mehr angetroffen werden. Der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626 97780-0, ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um weitere Hinweise von Zeugen.

