POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw-Fahrer flüchtet vor Zoll-Kontrolle auf der A1 Richtung Bremen in der Gemeinde Harpstedt +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer entzog sich am Mittwoch, 28. Oktober 2020, gegen 14:45 Uhr einer Kontrolle durch den Zoll auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen im Bereich der Gemeinde Harpstedt.

Als Zollbeamte dem Fahrer eines grauen VW Passats mit Hamburger Kennzeichen Anhaltesignale gaben, beschleunigte er sein Fahrzeug auf Geschwindigkeiten von bis zu 220 km/h. Während seiner Flucht durch den dortigen Baustellenbereich, touchierte er eine Baustellenbake und beschädigte auf diese Weise seinen Pkw. Zudem überholte er andere Verkehrsteilnehmer riskant und verbotswidrig rechts.

Anschließend verließ er die Autobahn an der Anschlussstelle Groß Ippener und fuhr weiter in Richtung Delmenhorst. Beamte der Polizei Delmenhorst konnten den VW Passat im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in der Steller Straße in Delmenhorst antreffen.

Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um einen 26-jährigen Delmenhorster handeln könnte. Aufgrund des derzeitigen Erkenntnisstands ordnete ein Richter des Amtsgerichtes Cloppenburg daraufhin die Durchsuchung der Wohnung des Mannes an, die jedoch nicht zum Auffinden der Person führte.

Gegen den bislang unbekannten Fahrzeugführer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Aufgrund der rücksichtlosen und gefährdenden Fahrweise des Mannes könnten andere Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sein.

Aus diesem Grund bittet die Autobahnpolizei Ahlhorn Personen, die durch den Pkw-Fahrer gefährdet wurden oder die Angaben zu diesem machen können, sich unter der Telefonnummer 04435/9316-0 zu melden.

