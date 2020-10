Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Einfamilienhaus in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst

Am Donnerstag, 29. Oktober 2020, versuchten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 11:30 Uhr bis 18:20 Uhr eine Terrassentür eines Wohnhauses in der Straße In den Triften" in Delmenhorst aufzuhebeln.

Da dieses Vorhaben scheiterte entfernten sie sich ohne Diebesgut vom Tatort. Der entstandene Schaden wurde auf circa 1.200 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

