Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A 98

Landkreis Konstanz) Verkehrsunfall - Zeugen gesucht (11.06.2020)

A 98 Stockach (ots)

Wegen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der A 98 auf Höhe des Parkplatzes Nellenburg ereignet hat, sucht die Polizei einen Lkw-Fahrer. Ein 27-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer befuhr den rechten Fahrstreifen der Autobahn von Stockach kommend in Richtung Singen. Als er kurz vor dem Parkplatz Nellenburg einen Lkw überholen wollte, wechselte er auf den linken Fahrstreifen und kollidierte mit dem Porsche eines 47-Jährigen, der den linken Fahrstreifen befuhr. Trotz Gefahrenbremsung des 47-Jährigen konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Aufgrund der widersprüchlichen Angaben beider Verkehrsteilnehmer sucht die Polizei nun zur Klärung des Unfallhergangs den Lkw-Fahrer sowie weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden an die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, erbeten.

