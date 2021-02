Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach und Schönwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrüger rufen mit Enkeltrick und als Microsoftmitarbeiter an (26.02.2021)

Schonach / Schönwald (ots)

Gleich mehrfach haben Betrüger in Schönwald und Schonach versucht, mit ihren Betrugsmaschen zum Erfolg zu kommen. Gegen 10 Uhr erhielt ein 72-Jähriger in Schönwald einen Anruf. Der Betrüger meldete sich mit den Worten "Ihr Enkel Thomas...", worauf der Angerufene sofort auflegte. Ihm war diese Betrugsmaschen geläufig, zumal er auch keinen Enkel namens "Thomas" hat. Eine 45-Jährige aus Schonach erhielt gleich mehrere Anrufe, mit der sie angebliche Microsoft-Mitarbeiter belästigten. Auch hier legte die Angerufene immer wieder sofort auf, nachdem sich die Betrüger als "Justin" oder "Daisy" von Microsoft ausgegeben hatten. In beiden Fällen kam es nicht zu Vermögensschäden.

Die Polizei warnt immer wieder vor diesen Betrugsmaschen am Telefon. Hinweise, wie man diese Betrüger entlarvt, gibt jede Polizeidienststelle. Weitere Tipps findet man auch im Internet unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell